Мальта стала первой страной в мире, которая даст гражданам бесплатный доступ к нейросети ChatGPT Plus.

Об этом сообщила компания OpenAI.

Отмечается, что первый этап проекта «Искусственный интеллект для всех», в рамках которого предоставят бесплатный доступ к нейросети, стартует уже в мае.

«Благодаря этому курсу «Искусственный интеллект для всех» мы гарантируем, что каждый гражданин, независимо от его происхождения, получит возможность обрести уверенность и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире», — заявил министр экономики Мальты Сильвио Шембри.