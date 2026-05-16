Казахстан отправил 30 вагонов гуманитарной помощи в Иран, передаёт казахстанское агентство международного развития KazAID.

В соответствии с постановлением правительства Казахстана, Казахстанское агентство международного развития KazAID совместно с МИД, МЧС и Минздравом организовало отправку гуманитарной помощи в Иран.

В Исламскую Республику направлены 30 железнодорожных вагонов с продовольствием и медикаментами. Груз будет передан Обществу Красного Полумесяца Ирана.

Власти Казахстана отмечают, что гуманитарная помощь отражает дружественные и добрососедские отношения между Казахстаном и Ираном, а также взаимную поддержку стран.