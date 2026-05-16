Старшая сестра и помощник главы Чечни Зарган Кадырова во время визита в Казань получила международную премию им. Зубейды бинт Халид в номинации Halal Business Woman за успехи своего фермерского хозяйства.

Об этом политик написал в Telegram-канале.

По словам Кадырова, награда говорит о признании вклада его сестры в халяль-индустрию и сельское хозяйство.

«Организаторы конкурса особо отметили, что за сравнительно короткий срок КФХ «Жайна» сумело выйти с локального уровня на международный, уверенно заявив о себе качественной и востребованной продукцией», — сообщил Кадыров.