Тестовый этап процесса сертификации педагогов пройдет 17–19 и 23–25 июня 2026 года.

Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что информация о времени и месте проведения тестового экзамена направлена в личные кабинеты участников.

Педагоги могут войти на платформу portal.edu.az, перейти в раздел «Сертификация» и ознакомиться с подробностями о времени и месте экзамена.

Также на платформе portal.edu.az доступно обучающее видео по использованию подсистемы «Сертификация», которое можно просмотреть по соответствующей ссылке.

Подчеркивается, что в текущем году в процессе сертификации примут участие преподаватели изобразительного искусства, музыки, технологии, истории, физкультуры, а также учителя физики, химии, биологии, географии, информатики, начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков (английского, русского, азербайджанского для русскоязычного сектора, немецкого, французского и др.).