В отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда начато судебное расследование по решению Апелляционного суда Парижа по делу об убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в Стамбуле.

Об этом сообщает агентство AFP.

«Следует провести расследование по жалобе на пытки и насильственные исчезновения, которую расследует Национальное антитеррористическое управление», — сказано в сообщении.

Прежде прокуратура Франции выступала против возбуждения дела на основании допустимости преследования.