Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин на ряд товаров с целью расширения торгового сотрудничества, включая сельскохозяйственный сектор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

В документе отмечается, что стороны приняли решение о смягчении тарифных ограничений, однако конкретный перечень товаров, на которые будут снижены пошлины, пока не раскрывается — переговоры по деталям продолжаются.

Также подтверждается, что Китай планирует закупить у США самолёты, однако количество и тип воздушных судов не уточняются.