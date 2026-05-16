Друзья бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в коррупции, собрали всю сумму в 140 млн гривен ($3,1 млн) на залог для него, но не перечислили из-за опасений, что переводы из сомнительных источников могут привести к проблемам. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вчера срочно искали деньги на залог для Ермака. Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле «от блатных и нищих», — написал Железняк в своем Telegram-канале. — С мира по копейке вчера собрали 140 млн, но не успели забросить на счет Высшего антикоррупционного суда».

По его словам, средства на залог поступали из сомнительных источников, однако банки принимали эти платежи, поскольку друзья Ермака уверяли, что наказания за их прием не последует: «Задача собрать деньги Ермаку максимально государственная и поставленная лично Зеленским, все банки уверяли — не бойтесь».

Однако, отмечает депутат, в пятницу вечером Государственная служба финмониторинга предупредила банки, что источники средств для залога будут проверяться и в случае нарушения правил финконтроля последуют санкции. Именно это предупреждение стало причиной того, что собранные для Ермака деньги не перечислили на счет суда, в результате Ермак остался в СИЗО. При этом, по сведениям Железняка, глава Госслужбы финмониторинга Филипп Пронин был в свое время назначен по протекции Ермака.