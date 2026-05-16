Баку готов к проведению Всемирного форума городов (WUF13).
Об этом WUF13Azerbaijan сообщил в соцсети Х.
«Баку готов. Мир объединяется на WUF13. Завтра идеи, города и сообщества встретятся в Азербайджане, чтобы сформировать будущее городской жизни», — говорится публикации.
Обнародована программа первого дня WUF13.
Мероприятие начнет работу с церемонии поднятия флага Организации Объединенных Наций и государственного флага Азербайджанской Республики, передает Азертадж.
В первый день WUF13 в качестве новой инициативы под председательством Азербайджана будет организована встреча на уровне министров по Новой программе развития городов. Эта встреча, совпадающая со среднесрочным этапом 20-летнего периода реализации Программы, создаст значительную возможность для рассмотрения достигнутых результатов, определения существующих трудностей и направлений на следующий этап.
В рамках форума также будут организованы сессии различных ассамблей. Сначала состоится совместная сессия открытия ассамблей. Затем, согласно программе, будут организованы Женская ассамблея, Всемирная ассамблея местных и региональных властей, Ассамблея общинных объединений и организаций гражданского общества, Ассамблея детей и молодежи, а также Бизнес-ассамблея.
В числе дополнительных мероприятий, которые пройдут в рамках форума, значится и Ассамблея Global Water Operators’ Partnerships Alliance, совместно организованная Программой ООН по населенным пунктам, Глобальным альянсом партнерства операторов водоснабжения (GWOPA) и Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана. Проводимая раз в два года Ассамблея GWOPA впервые будет организована в рамках Всемирного форума городов.
Baku is ready. The stage is set. The world is coming together for WUF13.
— WUF13Azerbaijan (@WUF13Azerbaijan) May 16, 2026