Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) разрешило российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах без ограничений во всех возрастных категориях и под своими национальными символами.

Теперь борцы из РФ и Беларуси смогут использовать флаг и гимн своих стран, а на форме — аббревиатуры RUS и BLR. Национальные гимны будут звучать на церемониях награждения при завоевании золота или победе команды.

Решение распространяется на вольную, греко-римскую и женскую борьбу — олимпийские дисциплины, в которых на Играх-2028 разыграют 18 комплектов медалей.