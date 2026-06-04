Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина способна нанести удары по всей территории Беларуси в случае необходимости.

«Вся территория простреливается. И в случае необходимости будут уничтожены ключевые объекты», — сказал он в интервью РБК-Украина.

Подоляк также обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко, предупредив его о возможных «личных последствиях».

«Прежде чем что-то делать, надо подумать о последствиях, в том числе личных», — заявил советник офиса Зеленского. «Как человеку осторожному, который хочет дожить до пенсии, я знаю, обеспечить транзит власти, династию построить, я все это с сарказмом говорю, но тем не менее ему было бы желательно сегодня просто молчать», — заявил он.