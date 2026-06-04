Германия, Франция и Великобритания вместе с Киевом обсуждают возможный формат переговоров с Россией, сообщает агентство Bloomberg. По данным источников издания, европейские страны считают, что изменившаяся ситуация на фронте и участившиеся удары Украины по российским объектам могут подтолкнуть Москву к диалогу.

При этом окончательное решение о целесообразности переговоров остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. В европейских столицах подчеркивают, что не намерены навязывать Киеву свою позицию.

Как сообщил Reuters представитель правительства Германии, окно для контактов между Европой и Россией по украинскому вопросу постепенно открывается. По его словам, ключевую роль в возможном диалоге может сыграть так называемая «евротройка» — Германия, Франция и Великобритания.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время обсудит перспективы переговорного процесса с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.