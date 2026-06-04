11 европейских стран призывают Еврокомиссию ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщают Politico, Deutsche Welle и польское издание RMF24. Они ссылаются на письмо, которое европейские страны направили главе европейской дипломатии Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам и миграции Магнусу Бруннеру.

Ограничить выдачу шенгенских виз россиянам требуют Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Чехия, Дания, Нидерланды, а также не входящие в Евросоюз Норвегия и Исландия.

Авторы письма напоминают, что в 2022 году Еврокомиссия приостановила действие упрощенного визового режима с Россией и ужесточила рекомендации по рассмотрению заявлений россиян на визы, но эти рекомендации применяются странами ЕС неравномерно, что подрывает единую позицию Евросоюза. Это позволяет россиянам заниматься «визовым туризмом», то есть искать страны с более мягкими условиями выдачи виз, отмечается в письме.

По мнению авторов письма, российские туристы наслаждаются отдыхом на европейских пляжах и курортах, «пока ракеты и дроны продолжают наносить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре Украины». Такую ситуацию они считают недопустимой.

RMF24 пишет со ссылкой на письмо, что 11 стран Европы требуют немедленно прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. У Politico и Deutsche Welle таких формулировок нет.