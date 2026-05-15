Очередные группы переселенцев в рамках программы Великое возвращение на освобожденные территории в пятницу направились в Зангилан и село Шюкюрбейли Джабраильского района.

На данном этапе в Зангилан переселяются пять семей (26 человек), в село Шюкюрбейли в – 107 семей (453 человека). Таким образом, в родные края возвращаются в общей сложности 112 семей, или 479 человек. Переселение в планируется продолжить до 21 мая в соответствии с графиком.

Ранее эти семьи проживали в разных регионах страны – в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Мингячевире, Гаджигабуле, Бейлагане, в основном в общежитиях и санаториях.

Возвращающиеся жители поблагодарили руководство страны и азербайджанскую армию, а также почтили память шехидов.