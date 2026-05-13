Азербайджанские борцы завоевали три медали во второй день чемпионата Европы U17 в болгарском Самокове.

Первые медалисты определились в греко-римской борьбе, сообщает Report.

Омар Салманов (48 кг) в финале встретился с россиянином Артемом Ткаченко. Проиграв сопернику со счетом 1:5, борец взял серебряную медаль.

Гурбан Меджнунов (55 кг) также в решающей схватке встретился с представителем РФ. В напряженной схватке с Эдемом Пайзиевым Гурбан уступил с минимальной разницей (1:2) и стал вице-чемпионом Европы.

Орхан Хабибли (65 кг) в поединке за бронзовую медаль победил украинца Александра Венеца со счетом 9:0.

Таким образом, члены азербайджанской сборной во второй день соревнований завоевала две серебряные и одну бронзовую медаль.