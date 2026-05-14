В Пекине начались переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Это первый за девять лет государственный визит американского лидера в Китай.

Президент США заявил, что считает большой честью дружбу с Си Цзиньпином.

«Для меня это большая честь. У нас сложились прекрасные отношения. Мы всегда находили общий язык. Когда возникали трудности, мы решали их вместе. Я мог позвонить вам, вы могли позвонить мне — и всякий раз, когда появлялась проблема, о чём люди даже не знают, мы очень быстро находили решение», — сказал Трамп.

Он также добавил, что с огромным уважением относится к Китаю и достижениям Си Цзиньпина.

«Вы — великий лидер. Я говорю это всем: вы действительно великий лидер», — заявил президент США.

Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения Китая и США должны строиться на взаимной выгоде, а противостояние приведет к ущербу для обеих сторон. По его словам, Пекину и Вашингтону необходимо преодолеть «ловушку Фукидида» и выстроить новую модель отношений.