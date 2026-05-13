В связи с проведением мероприятий 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку с 16 мая изменяется схема движения 28 автобусных маршрутов, а также временно приостанавливается работа 4 экспресс-маршрутов.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно изменениям, для ряда маршрутов перенесены конечные остановки и скорректированы направления движения.

Маршруты №148, 162, 197 и 198, начинающиеся из поселков Забрат, Рамана и жилого массива Савалан, будут завершать движение напротив железнодорожной станции Сабунчу.

Маршруты №166, 173A и 173B, следующие из поселков Рамана (совхоз «Гюльчюлюк») и Пиршаги, будут заканчиваться на улице Халила Рзы Улутюрка рядом со станцией метро «Улдуз» и следовать по Балаханинской дороге.

Маршруты №107, 107A, 131, а также №168 и 169, начинающиеся из поселков Бузовна, Маштага и Бина (жилой массив Атчылыг), будут завершать движение на улице Рустама Рустамова у станции метро «Нефтчиляр» с прохождением через поселок Бакиханов.

Маршруты №118A, 118B и 204, а также маршрут №15, будут заканчиваться на улице Азера Манафова рядом со станцией метро «Гара Гараев».

Маршруты №214 и 214A будут завершать движение на улице Нахчыванского в районе рынка «8-й километр» с проездом через Бакиханов.

Маршрут №70 будет следовать через поселок Бакиханов, а маршрут №71 — завершать движение у проспекта Зии Буньядова в районе ПМП «Кёроглу».

Маршруты №32 и 125 перенесут конечную остановку с ПМП «28 Мая» на улицу Диляры Алиевой у сада Самеда Вургуна.

Маршрут №60 будет работать без заезда в ПМП «Кёроглу», с остановкой на боковой части проспекта Гейдара Алиева у станции метро «Кёроглу».

Маршруты №18 и 31 перенесут конечную остановку с улицы Истиглалиййет на улицу Ахмеда Джавада.

Промежуточная остановка маршрутов №199 и M8 на ПМП «Гянджлик» исключается и переносится на улицу Ахмед бека Агаоглу.

Маршрут №133 будет завершать движение на улице Фатали хана Хойского напротив «Gənclik Mall».

Экспресс-маршруты №120E, 121E, 140E и E1, обслуживающие направления Говсан, Мардакян и станцию метро «Халглар Достлугу», временно приостанавливаются.