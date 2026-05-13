Польша подняла в воздух истребители на фоне масштабного удара России по территории Украины, сообщает «Европейская правда».

В Оперативном командовании польских ВС заявили, что решение было принято в связи с применением российской стороной большого количества беспилотников.

«В режиме боевого дежурства работают истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в режим повышенной боевой готовности», – подчеркнули польские военные.

При этом они подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства Польши.