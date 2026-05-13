В Минске состоялась рабочая встреча представителей министерств обороны Азербайджана и Беларуси в области военной информации.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в ходе встречи начальник Управления по связям с медиа и общественностью – пресс-секретарь Министерства обороны полковник Анар Эйвазов рассказал об информационном обеспечении и мерах борьбы с дезинформацией во время 44-дневной Отечественной войны, увенчавшейся победой азербайджанской армии, а также в ходе антитеррористической и других боевых операций.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила мемориальный комплекс «Хатынь», ознакомилась с деятельностью военного информационного агентства Вооруженных сил Беларуси «Ваяр» и телеканала «ВоенТВ», а также ряда центров культуры.