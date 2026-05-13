В Баку начался судебный процесс по уголовному делу бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, арестованного в рамках расследования, проводимого Службой государственной безопасности Азербайджана.

Дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям, пишет Qafqazinfo.

На подготовительном заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой обвиняемому были разъяснены его права и обязанности, а также проведены предварительные слушания.

Салех Самедов обвиняется по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Адвокат Джейхун Мамедов попросил заменить меру пресечения в виде ареста на домашний арест, сославшись на возраст и состояние здоровья своего подзащитного. Однако суд счел ходатайство необоснованным на данной стадии процесса.

Следующее заседание назначено на 20 мая.

Напомним, что в прошлом году Салех Самедов оказался в центре общественного скандала после участия в мероприятии по случаю 9 Мая — Дня Победы над фашизмом. Его появление с советским флагом и георгиевской лентой вызвало широкий общественный резонанс. После скандала Самедов был освобожден от должности, а позже СГБ выявила предполагаемые коррупционные преступления.

Бывший глава Совета старейшин находится под арестом уже около года.