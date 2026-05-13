В соответствии с двусторонним планом сотрудничества на 2026 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация Военно-воздушных сил Министерства обороны Узбекистана посетила Азербайджан.

Как сообщает минобороны Азербайджана, на встрече, состоявшейся в ВВС, была подчеркнута важность развития сотрудничества между двумя странами в области военной авиации и противовоздушной обороны.

Стороны также обсудили текущее состояние азербайджано-узбекского военного сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Следует отметить, что основной целью визита является развитие сотрудничества между ВВС двух стран и обмен опытом.