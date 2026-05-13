В Азербайджане продажа и забой жертвенных животных будут проводиться в 134 пунктах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства пищевой безопасности.

Согласно информации, в 76 из них будут осуществляться как забой, так и продажа жертвенных животных, в 27 — только продажа, а в 31 — только забой.

Сообщается, что в этих пунктах населению будут предлагаться жертвенные животные, прошедшие ветеринарный контроль и забитые с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Наряду с этим, в ряде регионов по согласованию с Агентством продовольственной безопасности будут установлены мобильные палатки для забоя животных, где будут проводиться забой и продажа жертвенных животных под ветеринарным контролем.

Также предусмотрена доставка мяса жертвенных животных гражданам в праздничные дни в соответствии с заказами торговыми сетями, располагающими соответствующей инфраструктурой на территории страны.

