Проект «Город в городе», реализация которого запланирована вокруг озера Бёюкшор в Баку, должен способствовать снижению нагрузки на столицу благодаря созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры в пригородных районах. Об этом сообщил глава сектора по связям с общественностью Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Рамиз Идрисоглу.

Он отметил, что в рамках проекта предусматривается строительство объектов медицинского, образовательного, торгового и гостиничного назначения.

По словам Идрисоглу, в перспективе поселки Мардакян, Говсан, Локбатан и Алят должны развиваться как самостоятельные городские центры с собственной деловой активностью, современной социальной инфраструктурой и новыми возможностями для занятости населения.

«Это означает, что гражданам не придется ежедневно ездить в центр города на работу. Нагрузка на центр будет перераспределяться, а экономическая активность на периферии возрастет», – подчеркнул он.