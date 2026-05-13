В ряде регионов Азербайджана в связи с ожидаемым ветром 14-16 мая объявлено желтое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

В Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Геранбое, Нафталане, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Самухе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Нефтчале, Сальяне, Лерике, Ярдымлы, Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Зангилане будет преобладать восточный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/сек, что соответствует желтому уровню погодной опасности.