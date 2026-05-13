Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провели лабораторные исследования двух партий биологически активных добавок, импортированных из Турции и Италии.

Как сообщает АПБА, первая партия — 3 025 единиц продукции под торговой маркой Exnabet, произведённой турецким предприятием Tocura İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Данная продукция была импортирована физическим лицом Адамом Искендеровым из Турции. Срок производства и годности товара- 11 ноября 2025 года — 11 января 2028 года.

Вторая партия — 3 047 единиц биодобавки под торговой марки Deluar Drops, произведенной итальянским предприятием Alsa Lab SRL. Данный товар был ввезен в страну компанией ООО Ren Farm. Срок производства и годности 1 ноября 2025 года — 1 ноября 2027 года.

По результатам лабораторных испытаний было установлено, что в продукции Exnabet содержание селена, витаминов A и E оказалось ниже заявленной нормы. В биодобавке Deluar Drops аналогичное нарушение выявлено в отношении витамина D3.

В связи с выявленными фактами в соответствии с законодательством было принято соответствующее решение, и партии продукции были уничтожены.