Министерство обороны Республики Молдова сообщило, что после массированной атаки России дронами по Украине один беспилотник пересек государственную границу Молдовы.

По данным Службы воздушных операций Национальной армии, это произошло около 16:00. Дрон вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Могилева-Подольского, Винницкой области, в направлении села Савка Окницкого района.

В 16:05 беспилотник заметили местные жители над городом Бельцы. В телеграм-каналах появились видео очевидцев пролёта дрона над городом.

По информации Минобороны, он продолжал движение по траектории полета в направлении Унгенского района.

Позже дрон был зафиксирован системами наблюдения за воздушным пространством, которые находятся на оснащении Национальной армии. В 16:19 беспилотник обнаружили в районе населенного пункта Лапушна Хынчештского района, а в 16:23 — вблизи села Карпинены, также в Хынчештском районе.

По данным ведомства, дрон сохранял направление к южной части страны.

Мониторинг траектории продолжался до 16:26, когда дрон исчез с радара вблизи населённого пункта Минджир Хынчештского района.

В Министерстве обороны отметили, что воздушное пространство в северной и центральной зоне Молдовы было временно закрыто.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило несанкционированный пролет беспилотника через воздушное пространство страны.

В МИД заявили, что такие инциденты являются недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В ведомстве также подчеркнули, что подобные случаи создают риск для безопасности граждан.