Обладателем уникальной частной коллекции заварных чайников, среди которых можно найти даже старинные экземпляры, является известный азербайджанский архитектор Эльчин Алиев. Коллекционировать фарфор он стал еще с 18-ти лет, как только у него появились личные деньги. О своем необычном увлечении Эльчин Алиев рассказал Minval.

“Сколько я себя помню, я собираю эти чайники, а мне уже 58 лет. Дело в том, что я люблю красивую посуду и постоянно покупаю ее. Чайники в моей коллекции достаточно дорогие, есть за 1000 манат, есть за 5000 манатов. Чайники у меня непростые, а вот такие, как Villeroy & Boch, Bernardaud. Такие брендовые, фарфоровые, роскошные. Есть и старинные — XIX века, XVIII века. Я покупал за их границей, на аукционах. Одни увлекаются девочками, другие чем-то нехорошим, а я- чайниками», — говорит собеседник.

Увлечение красивой посудой появилось у архитектора неспроста. В студенческие годы, проведенные в Санкт-Петербурге, он часто гулял по Эрмитажу, где любовался старинным фарфором. Тогда-то в местном сувенирном магазине и был куплен первый экземпляр коллекции.

«Первый чайник из коллекции был куплен очень давно, из-за него пришлось купить себе целый японский сервиз на 12 персон в комиссионном магазине на улице 28 Апреля. Тогда, во времена СССР, купить отдельный красивый чайник было невозможно – они просто не продавались. Мои любимые чайники? Их очень много, вернее, все. Каждый из них напоминает мне маленькую историю – и эти воспоминания самые дорогие: вот чайник, подаренный Наибом из Лондона; а этот прислан Эльзой из Канады; а вот этот – подарок Сабины на день рождения; а этот купил вместе с Зауром на пароме в Финляндии; а этот, белого цвета с золотым орнаментом – на свои последние деньги, когда было тяжело на душе. Знаете, мои чайники помогают мне жить: в неприятные периоды бытия заезжаю в магазин красивой посуды и… делаю себе роскошный подарок, покупая красивый чайник. И всё плохое забывается! Не зря же наблюдательные китайцы говорят: «Вся Вселенная помещается в чайнике». Может быть, поэтому их у меня так много», — делится коллекционер.

Сегодня Эльчин Алиев пытается застраховать свою коллекцию. По его расчетам, общая стоимость чайников может достигать до 75 тыс. манатов. Особое место среди них занимают чайник начала XVIII века эпохи Наполеона I Бонапарта, а также чайник, изготовленный на знаменитой фабрике города Исин (Китай, XVII век). Отметим, что коллекционер находится в поиске страховщика, который сможет застраховать необычный набор посуды в Баку.