Высший антикоррупционный суд Украины продолжает рассмотрение меры пресечения по делу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Экс-чиновника подозревают в причастности к легализации средств в рамках масштабной коррупционной схемы.

Сообщается, что Ермак уже прибыл в суд, где ему должны избрать меру пресечения

Ранее в САП заявили, что будут просить для него содержание под стражей или залог в размере $4 млн. Экс-глава Офиса президента Ермак считает необоснованными выдвинутые против него обвинения по делу о легализации $10.4 млн на элитном строительстве под Киевом.