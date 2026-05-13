Председатель Общественного объединения «Центр культурного и этнического разнообразия» Сейфеддин Гусейнли опубликовал в Facebook статус, посвящённый публикации веб-журнала The Central Asia-Caucasus Analyst — аналитического издания American Foreign Policy Council и Institute for Security and Development Policy.

По его словам, исследователи Лаура Линдерман и Лидия Саватски оценили действия государственных структур России и Азербайджана по ликвидации последствий сильнейших за последние 150 лет ливней и наводнений в Дагестане и северных регионах Азербайджана, где компактно проживают лезгины.

«Они пришли к выводу, что в ходе этого стихийного бедствия Россия, по сути, бросила дагестанских лезгин на произвол судьбы. Москва фактически закрыла глаза на то, как люди тонули в паводковых водах. Вместо принятия срочных и действенных мер создавалась лишь видимость деятельности — тиражировались кадры формальных совещаний, призванные продемонстрировать “рабочий процесс”. Федеральные структуры занимались не оказанием своевременной и реальной помощи пострадавшим лезгинам Дагестана, а её имитацией.

В то же время Азербайджан, не делая различий по этническому признаку, незамедлительно пришёл на помощь своим гражданам: государственные структуры работали в усиленном режиме круглосуточно. Были спасены сотни людей, на восстановление разрушенной инфраструктуры и нормальной жизни государство выделило значительные средства. Всё это ещё раз наглядно продемонстрировало принципиальную разницу в отношении к лезгинам в Азербайджане и России.

По мнению авторов исследования, по мере схода паводковых вод в Дагестане для проживающих там лезгин будет выявляться всё больше новых обстоятельств и нюансов», — написал Гусейнли.

В завершение он задался вопросом, «где же оказались в эти тяжёлые дни для дагестанских лезгин те “самоотверженные” общественные организации в России, которые постоянно заявляют о защите их прав».

«Почему “активисты”, позиционирующие себя как защитники лезгин, теперь проявили безразличие к судьбе этих людей? Выходит, таково истинное лицо их “любви и заботы” о лезгинах! По сути же, их намерения сводились лишь к поиску инструмента для реализации собственных очередных грязных игр и коварных замыслов!», — отметил он.