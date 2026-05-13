Следственное управление Генпрокуратуры Азербайджана завершило предварительное расследование по делу трёх граждан Ирана, обвиняемых в незаконном пересечении границы и контрабанде наркотиков.

По данным следствия, Садиг Махтуми, Тахер Атджани и Омид Гангырме переправили через Каспийское море более 45 кг высушенной и свыше 328 кг невысушенной марихуаны. При попытке скрыться у побережья Хачмазского района они выбросили наркотики в море, однако вещества были обнаружены и изъяты.

Обвиняемые арестованы. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.