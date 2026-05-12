Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Публикация об этом размещена в аккаунте президента Азербайджана в соцсети Х.

Во время беседы лидеры подтвердили братские и стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном, приветствовав расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, торговлю и гуманитарные контакты.

Премьер-министр Пакистана подчеркнул важность предстоящего Всемирного форума городов в Баку, отметив роль Азербайджана как принимающей стороны в продвижении глобальной городской повестки. В свою очередь, Ильхам Алиев выразил признательность за внимание к форуму и подчеркнул его значение как одной из ведущих международных площадок по вопросам урбанистики.

Шахбаз Шариф отметил, что из-за напряженного графика не сможет лично принять участие в мероприятии, однако заверил, что Пакистан будет представлен на форуме на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, уделив особое внимание ситуации на Ближнем Востоке. Ильхам Алиев высоко оценил посредническую роль Пакистана и инициативы Исламабада, направленные на обеспечение прекращения огня и снижение напряженности между сторонами, подчеркнув, что это отражает высокий уровень международного доверия к руководству страны.

Лидеры договорились поддерживать тесные контакты. В ходе разговора Шахбаз Шариф пригласил Ильхама Алиева посетить Пакистан, и президент Азербайджана с благодарностью принял приглашение.