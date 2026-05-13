Глава военной делегации Азербайджана Азер Алиев в рамках многонациональных учений «EFES-2026» провел встречу с командующим Эгейской армии и гарнизоном Турции Ирфаном Озсертом. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

В ходе встречи было подчеркнуто, что международные учения с участием Азербайджана и Турции играют важную роль в поддержании высокого уровня боевой подготовки. Отмечалось также, что подобные маневры способствуют повышению профессиональных навыков военнослужащих, расширению обмена опытом и укреплению сотрудничества в военной сфере.

Кроме того, участники встречи обсудили вопросы взаимодействия в военной и военно-технической областях, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.