Антитеррористическая комиссия Москвы ввела запрет на распространение в столице текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов и атак беспилотников.

Ограничения действуют до отдельного решения комиссии, пишет «Коммерсант».

Органам власти, СМИ, экстренным службам и гражданам запрещено публиковать сведения о терактах в Москве до официальной информации от Минобороны РФ, мэра Москвы и правительства столицы. Ограничения касаются также данных о применении беспилотников и иных средств поражения, действиях, причиняющих вред жизни и здоровью граждан или повреждающих имущество, включая критическую инфраструктуру.

Запрет не распространяется на обращения в правоохранительные органы и экстренные службы, если они не носят публичного характера. За нарушение предусмотрены штрафы.