Азербайджан выдал Индии гражданина этой страны, находившегося в международном розыске за организацию незаконного оборота 354 кг героина.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, Сингх Прабхдип Гуррадж (1993 г. р.) был задержан на территории Азербайджана, после чего Бакинский суд по тяжким преступлениям рассмотрел и удовлетворил запрос индийской стороны о его экстрадиции.

Передача обвиняемого состоялась в соответствии с межгосударственным договором о выдаче от 2013 года. Под сопровождением специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции иностранец был передан компетентным органам Индии.