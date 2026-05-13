Американские военные экономили противобункерные боеприпасы при нанесении ударов по подземным объектам в Иране, чтобы сохранить их для возможных боевых действий в Азии против Китая и КНДР, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания сообщили, что американские военные использовали лишь ограниченное количество противобункерных боеприпасов, после чего столкнулись с трудностями при планировании операций из-за их дефицита. Нехватка таких вооружений, по их словам, вынудила Пентагон переходить к ударам по входам в подземные объекты вместо их полного уничтожения. При этом эффективность таких атак была неодинаковой, отмечают источники из числа американских чиновников.

Как пишет газета, согласно данным разведки, Иран сохранил около 70% довоенного ракетного арсенала, восстановил доступ к 30 из 33 объектов размещения ракет вдоль Ормузского пролива, а также примерно к 90% подземных хранилищ ракет и пусковых установок по всей стране. Подобные оценки свидетельствуют о том, что в Вашингтоне и Пентагоне недооценили устойчивость Ирана и его потенциал к восстановлению, что, по мнению источников, вызвало сомнения у союзников США в целесообразности дальнейшей эскалации.