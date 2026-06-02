Начато строительство опытного образца российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75, также известного как Checkmate. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

«Работы по Checkmate уже на этапе постройки опытного образца», — сказал руководитель.

По его словам, Су-75 создается как в интересах Минобороны России, так и для международных заказчиков. Бадеха отметил, что преимуществом Checkmate можно считать его более низкую стоимость (по сравнению с двухдвигательным самолетом).