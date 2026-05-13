Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в рамках визита в Словакию принял участие в Международной конференции и выставке обороны и безопасности IDEB (International Defence Exhibition Bratislava). Об этом сообщает сайт Минобороны республики.

После осмотра экспозиции оборонной промышленности участникам продемонстрировали процесс обезвреживания взрывного устройства с помощью робототехники, а также атаку колесной и гусеничной техники при помощи беспилотников «Patron FPV».

В ходе визита Гасанов провел встречу с вице-премьером и министром обороны Чехии Яромиром Зуной. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.