Стали известны комментаторы полуфиналов и финала «Евровидения-2026» от Азербайджана.

Об этом проинформировало İTV.

Отмечается, что ведущие канала Айсель Захидгызы и Азер Сулейманлы будут вести на азербайджанском языке трансляции первого и второго полуфиналов, а также большого финала 70-го конкурса «Евровидение».

Шоу будет транслироваться 12, 14 и 16 мая. Азербайджан выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая, под вторым номером.

Страну представит исполнительница Jiva с песней «Just go».