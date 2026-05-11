Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики как принимающая сторона не обязаны реагировать на все заявления, звучащие на международных площадках.

Комментируя журналистам прозвучавшие на саммите Европейского политического сообщества в Ереване заявления президента Украины Владимира Зеленского в адрес Москвы, Пашинян отметил, что подобные мероприятия являются многосторонними площадками.

«Саммит Европейского политического сообщества — это многосторонняя площадка, и место проведения не имеет значения. Это мероприятие в той же степени является моим, как и мероприятием других наших партнёров», — сказал он.

По словам Пашиняна, ранее в его присутствии президент России Владимир Путин также делал заявления в адрес различных стран, однако никто не требовал от армянской стороны реакции на эти высказывания.