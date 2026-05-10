Кремль хотел бы получить разъяснения от Еревана из-за визита президента Украины Владимира Зеленского и предоставления ему возможности для антироссийских высказываний.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, сообщает ТАСС.

Предоставление Ереваном площадки для антироссийских заявлений Песков назвал «ненормальным», поскольку, по его словам, такой шаг не вяжется с духом отношений Москвы и Еревана.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Армения вправе проводить любые мероприятия, в том числе саммит с участием Евросоюза.

Первый совместный саммит Армении и Евросоюза прошел в Ереване 5 мая.