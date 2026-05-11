Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал геополитически важными отношения между Анкарой и Евросоюзом. По его мнению, участие республики в оборонных инициативах ЕС отвечает общим интересам.

«Недавние события в нашем регионе еще раз продемонстрировали геополитическую важность отношений между Турцией и ЕС, что обновление Таможенного союза в соответствии с новыми условиями находится в числе приоритетных задач, требующих срочного решения в период до полного членства [в Евросоюзе Турции], и что наше участие в оборонных инициативах ЕС отвечает общим интересам», — сказал Эрдоган на встрече с королевой Бельгии Матильдой в Стамбуле.

По словам Эрдогана, между Турцией и Бельгией существует значительный потенциал для сотрудничества в различных областях — от торговли до оборонной промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Одной из важных областей взаимодействия с Бельгией турецкий президент назвал зеленую энергетику. «Мощность возобновляемых источников энергии в Турции входит в число лидирующих в Европе», — отметил в этой связи он.