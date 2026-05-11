Иран в ответ на предложение США потребовал прекратить боевые действия и морскую блокаду, а также разблокировать замороженные иранские зарубежные активы. Как передает Reuters, об этом на брифинге заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи .

Он отметил, что среди других требований Ирана — безопасное судоходство через Ормузский пролив и обеспечение безопасности в регионе и в Ливане.

Это «щедрые и ответственные предложения в интересах региональной безопасности», подчеркнул Багаи.

Однако США, по его словам, по-прежнему выдвигают необоснованные и односторонние требования.