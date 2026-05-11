В Соединенных Штатах стороны обсудили форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, сегодня, 11 мая, секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — ред.) и главный переговорщик от Украины Рустем Умеров доложил ему об итогах встреч с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Важно, что Америка остается в дипломатии, и в частности, выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности», — заявил украинский лидер.

Президент также отметил, что были обсуждены в Америке и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны в Украине.