Украина рассчитывает на перезапуск отношений с Грузией и готова к продолжению конструктивного диалога. Об этом заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Report.

«Мы хотим открыть новую страницу с нашими грузинскими партнерами», — сказал Сибига.

По его словам, недавняя встреча лидеров двух стран в Ереване стала исторической и позволила провести «хороший обмен мнениями».

«Мы открыты к продолжению этого конструктивного диалога. В ближайшее время в Молдове у меня состоится встреча с моим коллегой из Грузии», — отметил глава украинского МИД.

Сибига добавил, что Киев намерен «надлежащим образом выстроить дипломатический трек двусторонних отношений».

«Наши народы, наши общества заслуживают этого. Да, у нас есть некоторые чувствительные вопросы в двусторонней повестке, но мы готовы двигаться вперед», — подчеркнул он.