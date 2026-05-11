В Бинагадинском районе бывшие сотрудники предприятия обокрали свою прежнюю компанию, похитив электрический кабель на сумму около 7 тысяч манатов.

Как сообщает пресс-служба полиции, к преступлению причастны двое ранее судимые — 37-летний Р. Бабаев и 27-летний Ш. Шахбазов. Как оказалось, они некоторое время назад работали в этой компании, однако после увольнения заранее спланировали кражу.

В вечернее время злоумышленники проникли на территорию предприятия и похитили 539 метров электрического кабеля. Позднее они сдали украденное имущество в пункт приёма цветных металлов.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны. По факту ведётся расследование.