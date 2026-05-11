Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о расширении международного сотрудничества Киева в сфере беспилотных технологий и реализации инициативы Drone Deals.

В своём Telegram-канале глава государства рассказал, что секретарь СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — ред.) Рустем Умеров доложил о ходе международных контактов по развитию данного направления.

«Уже около 20 стран в работе на разных этапах: четыре соглашения уже подписаны, и в рамках этих соглашений готовятся первые контракты. С другими странами продолжаются подготовительные процедуры для политических договорённостей, которые откроют путь бизнесу», — отметил Зеленский.

По его словам, благодаря достигнутым договорённостям Украина уже получила первые результаты в энергетической сфере — обеспечивается необходимый объём топлива на внутреннем рынке.

Президент также заявил, что сотрудничество в рамках Drone Deals развивается не только со странами Ближнего Востока, Персидского залива, Южного Кавказа и Европы. По его словам, в ближайшее время Киев намерен объявить о новом направлении партнёрства в сфере безопасности «с ещё одной частью мира».

«Готовим новости — положительные для Украины», — подчеркнул Зеленский.