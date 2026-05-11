Латвия приветствует увеличение американского военного контингента в стране. Об этом заявила глава МИД страны Байба Браже, передает Bloomberg.

«Мы ведем переговоры с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником», — заявила Браже на фоне сообщений о выводе Вооруженных сил США из Германии, отметив, что Рига была бы рада увеличению числа американских солдат.

Латвия, как и другие страны Прибалтики, а также Польша, Румыния, Болгария, Венгрия и Словакия являются странами так называемого восточного фланга НАТО. Военный альянс на фоне проведения военной операции России на Украине в ноябре 2025 года объявил об увеличении военного присутствия в этих странах. Кроме того, страны Североатлантического альянса запустили операцию «Восточный часовой» (Eastern Sentry) для укрепления границы.

Ранее Польша предложила принять больше американских солдат для укрепления восточного фланга НАТО. Президент США Дональд Трамп отмечал, что рассматривает варианты передислокации сил, выведенных из Германии.

О том, что США сократят численность военного контингента в Германии на более чем 5 тыс. военнослужащих, стало известно из заявления Дональда Трампа 3 мая. В Пентагоне чиновники пояснили CBS News, что такой шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали Штатам в войне с Ираном.

Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов НАТО писал, что Штаты продолжат сокращать свое военное присутствие и в других странах Европы. В НАТО допускают вывод дополнительных подразделений США, в том числе из Италии, а также отказ Вашингтона от размещения американских ракет большой дальности в Германии — план был утвержден еще при администрации Джо Байдена.