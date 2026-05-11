Международный валютный фонд пересмотрел прогноз средней экспортной цены природного газа из Азербайджана на 2026 год, увеличив его с 380,4 до 521,9 доллара США за 1000 кубометров. Рост составляет 141,5 доллара или 37,2% по сравнению с предыдущей оценкой.

Также пересмотрены прогнозы на последующие годы. В 2027 году цена ожидается на уровне 424,3 доллара вместо ранее прогнозируемых 326,5 доллара, что означает рост на 97,8 доллара (30%). Прогноз на 2028 год повышен с 287,1 до 312,1 доллара.

Для 2029–2031 годов МВФ сохранил показатель на уровне 312,1 доллара за 1000 кубометров. Это на 25 долларов (8,7%) выше февральского прогноза.

В отчёте фонда отмечается, что оценки основаны на базовом сценарии World Economic Outlook и дополнительных ценовых корректировках.

Также подчёркивается, что рост цен на нефть и газ на фоне геополитической напряжённости, в том числе на Ближнем Востоке, оказывает влияние на внешнеэкономические показатели Азербайджана и доходы государственного бюджета.