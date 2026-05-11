В Азербайджане 12 мая столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15–18° тепла, днём 25–29° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60–70%, днём — 45–55%.

В регионах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди. Местами они могут быть интенсивными, ожидаются грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Восточный ветер в горных и предгорных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14–18° тепла, днём 25–30° тепла. В горах ночью ожидается 5–10° тепла, днём 13–18°, а в отдельных местах — до 23–25° тепла.