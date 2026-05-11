У одного из 17 граждан США, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, выявлен андский вариант хантавируса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения США в соцсети X.

По данным ведомства, всех американских пассажиров доставляют специальным рейсом в Соединенные Штаты, при этом двое находятся в изолированных отсеках в целях безопасности.

Как уточнили в Минздраве США, у одного пассажира наблюдаются легкие симптомы заболевания, а у второго получен слабоположительный результат ПЦР-теста на вирус Андес.

После прибытия пассажиров направят в Региональный центр лечения особо опасных патогенов при Университете Небраски. Пациента с легкими симптомами впоследствии переведут в другое медицинское учреждение. Все эвакуированные пройдут медицинское обследование и получат необходимую помощь.