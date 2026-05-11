Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер сидел бы «по обе стороны стола» на переговорах с Россией, позволить Москве выбирать переговорщика со стороны Евросоюза «не очень разумно». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед встречей министров иностранных дел в Брюсселе 11 мая.

Отметим, что 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Шрёдер является предпочтительным переговорщиком со стороны Европы для диалога.

«Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно», — сказала Каллас, отвечая на вопрос о предложении Путина.

Она также назвала бывшего канцлера Германии «высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний».